Рада звільнила Кулебу з поста міністра закордонних справ
Верховна рада на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За звільнення Кулеби проголосували 240 депутатів.
Сам міністр не був присутній в залі під час голосування за його звільнення.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.
Арахамія заявив, що "слуги" погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги – першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.
У Держдепартаменті США раніше повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з його українським візаві Дмитром Кулебою, який подав заяву про відставку.
Держсекретар висловив вдячність за тісне партнерство, яке США та Україна розвинули в ході багатьох заходів, і підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України, який захищає себе, свою батьківщину і свою свободу від російської агресії.
Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.