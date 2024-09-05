Верещук відправили у відставку з посади голови Мінреінтеграції

Ірину Верещук звільнили з посади віце-прем'єрки та міністра з питань реінтеграції. Верховна Рада України ухвалила відповідне рішення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Ірина Верещук написала заяву на звільнення у вівторок, 3 вересня. Того ж дня її заява надійшла до Верховної Ради.

Рада 4 вересня вже голосувала щодо звільнення Верещук. Але парламент провалив голосування через брак голосів.

Додамо, що Ірина Верещук пропрацювала в уряді майже три роки. Перед своєю відставкою вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському та прем'єру Денису Шмигалю.

Також зазначимо, за даними двох джерел у владі, Верещук може отримати посаду в Офісі президента. Передбачається, що вона займе місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської, яка відповідає за соцполітику.

Соколовська, ймовірно, відправиться на дипломатичну роботу.

Чим ще відома Ірина Верещук

Ірина Верещук родом з Львівської області, народилася у місті Рава-Руська у 1979 році.

Вона закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці (спеціальність "Міжнародна інформація"). Також Верещук має дипломат за спеціальністю "Правознавство".

У 2010 році вона була обрана мером міста Рава-Руська. У 2014 році пішла на парламентські вибори, але не пройшла до Верховної Ради.

Верещук була обрана народним депутатом у 2019 році від партії "Слуга народу". Була №29 в списку партії. Вона також була представницею уряду у Раді (з вересня до листопада 2019 року).

У 2020 році балотувалась у мери Києва від "Слуги народу".

У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили віцепремʼєр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кадрові зміни в Кабміні

Нагадаємо, що не лише Ірина Верещук була звільнена з посади в уряді. Також у відставку пішли Олександр Камишін (міністр з питань стратегічних галузей), Денис Малюська (глава Мін'юсту), Руслан Стрілець (глава Міндовкілля), Ольга Стефанішина (віце-прем'єр з євроінтеграції), Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ).