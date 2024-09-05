Умєров обговорив з німецьким колегою постачання ракетних систем та боєприпасів для України

Міністр оборони Рустем Умєров прибув у Німеччину з офіційним візитом та зустрівся зі своїм колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє Європейська правда.

Про це український очільник оборонного відомства повідомив у Telegram.

Під час зустрічі міністри обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною.

Зокрема вони акцентували на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

А минулого місяця офіційний Берлін підтвердив передання Києву системи ППО IRIS-T ближньої дії.