Умєров обговорив з німецьким колегою постачання ракетних систем та боєприпасів для України
Міністр оборони Рустем Умєров прибув у Німеччину з офіційним візитом та зустрівся зі своїм колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє Європейська правда.
Про це український очільник оборонного відомства повідомив у Telegram.
Під час зустрічі міністри обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між Україною та Німеччиною.
Зокрема вони акцентували на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.
А минулого місяця офіційний Берлін підтвердив передання Києву системи ППО IRIS-T ближньої дії.