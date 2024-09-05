Зеленський: Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право

Монголія поважає главу Кремля Володимира Путіна, ніж міжнародне право. Країна демонструє більшу повагу до війни, ніж до миру, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати. І я вважаю, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права, чи поважають вони його, чи ні. Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право", - сказав він.

На думку президента, більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права - до війни, ніж до миру.

"Але це не значить, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності тієї чи іншої людини. Бо більшість країн все одно буде чекати на відповідальність і вона все одно буде", - запевнив Зеленський.

Візит Путіна до Монголії

2 вересня Путін відвідав Монголію. Ця країна, як підписант Римського статуту, мала заарештувати Путіна.

На даний момент Путін має бути заарештований у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС. Це пов'язано з тим, що ще у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна.

Зазначимо, раніше всі спроби Путіна відвідати інші країни в останній момент зривалися. Досить згадати спроби Путіна приїхати до ПАР. В останній момент Путін не поїхав на саміт БРІКС, який проходив у Преторії у серпні 2023 року.