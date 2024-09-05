BMW спільно з Toyota готуються до виробництва автівок на водневих двигунах

BMW AG планує розпочати продажі автомобілів на водневих двигунах через чотири роки, прагнучи зробити цю технологію альтернативою електромобілям.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Німецький виробник автомобілів преміум-класу розробить нове покоління силових установок на паливних елементах у співпраці з Toyota Motor Corp. Серійне виробництво розпочнеться у 2028 році, і того ж року буде доступний водневий варіант однієї з моделей BMW.

Хоча BMW роками працює над цією технологією, автомобілі на паливних елементах мають труднощі з масовим впровадженням через високі витрати та брак інфраструктури для заправки воднем. Крім того, на ринку дуже мало варіантів таких авто – серед них лише Toyota Mirai та Hyundai Nexo. За даними BloombergNEF, глобальні продажі водневих автомобілів минулого року впали до всього 9 000 одиниць.

Прихильники паливних елементів наголошують на великій дальності поїздок і вважають, що ця технологія може бути ефективною в регіонах, де інфраструктура для зарядки електромобілів недостатньо розвинена. Автомобілі на паливних елементах спалюють водень для виробництва електроенергії та виділяють лише воду.

BMW і Toyota планують спільно розробляти водневі силові установки для використання в моделях обох автовиробників. Вони очікують, що спільна розробка та закупівля запчастин допоможуть знизити витрати та зробити технологію більш конкурентоспроможною.

BMW експлуатує невеликий тестовий "флот" водневих позашляховиків iX5 з 2023 року. Генеральний директор компанії Олівер Ціпсе раніше зазначав, що водневі двигуни можуть стати варіантом для лінійки електромобілів BMW "Neue Klasse", запуск якої заплановано на наступний рік.