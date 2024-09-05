Рада призначила Наталю Калмикову міністром у справах ветеранів

Верховна Рада проголосувала за призначення Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України. Її кандидатуру підтримали 256 депутатів. Про це заявив депутат Ярослав Желєзняк, повідомляє Дзеркало тижня.

Наталія Калмикова навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA (master of business administration). Завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.



З 2005 до 2012 року працювала лікарем-інтерном Міської лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці. Крім того, з 2007 до 2008 року була консультантом з медичних питань представництва фірми «Алкон Фармасьютікалс Лтд» в Україні. З 2008 по 2017 рік Калмикова також була консультантом з маркетингу у ПП «Дельта Медікел».

З 2018 до 2021 року вона обіймала посаду менеджера Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернися живим». З червня 2021 року Калмикова була радницею з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.