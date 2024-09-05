Запорізьку АЕС підключили до другої лінії української енергомережі

Живлення окупованої Запорізької АЕС двома лініями з української енергосистеми відновлено. Друга пошкоджена лінія електропередачі була повернута в роботу 5 вересня о 14:40. З посиланням на "Енергоатом", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Українські енергетики 5 вересня, о 14:40, повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі. Таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено" , - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що з 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Окрім цього українські фахівці не могли оглянути місце пошкодження та розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.