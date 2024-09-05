Біля Києво-Печерської лаври розібрали 13 МАФів

Наприкінці серпня у столиці біля Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прибрали 13 МАФів.﻿﻿ З посиланням на Департамент територіального контролю міста Києва, повідомляє Українська правда.

Як розповідають у департаменті, МАФи загороджували собою національний заповідник та заважали вільному проходу.

Після демонтажу всі споруди направляють на спеціальний штрафний майданчик, звідки власники можуть їх забрати, компенсувавши кошти місцевому бюджету.

На самій території біля Лаври тривають роботи з благоустрою.