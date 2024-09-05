Олег Гуляк тимчасово очолить Укроборонпром

Тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора АТ Українська оборонна промисловість став Олег Гуляк. Він змінив на цій посаді Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. З посиланням на пресслужбу концерну, повідомляє Новое время.

Гуляк з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому.

Зазначається, що він розпочав службу у Збройних силах України у 1993 році. Брав участь у бойових діях під час російсько-української війни. У період з 2021 по 2024 рік обіймав посаду командувача Сил логістики Збройних сил України.

5 вересня Верховна Рада призначила Германа Сметаніна новим очільником міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.