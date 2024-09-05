Зеленський завтра зустрінеться із Шольцем у Франкфурті

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 вересня, проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вона відбудеться у німецькому місті Франкфурт,﻿ заявив представник уряду Німеччини. З посиланням на Tagesschau, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Федеральний канцлер зустрінеться з українським президентом у п'ятницю вдень у Франкфурті-на-Майні" , - розповів представник уряду.

За його словами, зустріч пройде у форматі тет-а-тет.

Варто зауважити, що біля Франкфурта завтра, 6 вересня, відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що президент України Володимир Зеленський буде присутній особисто на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" 6 вересня.

Глава української держави, за інформацією журналістів, хоче звернутися до партнерів із проханням про подальші постачання далекобійної зброї, а також систем протиповітряної оборони.

Зустріч Контактної групи проходитиме на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.