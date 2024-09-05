Син Байдена Гантер визнає провину у справі про ухилення від сплати податків

Син чинного президента США Джо Байдена Гантер визнає провину у справі про ухилення від сплати податків, оголосили його адвокати. Про це передає СNN, повідомляє Новое время.

За словами адвоката Еббі Лоуелла, Гантер Байден визнає, що у прокурорів достатньо доказів, щоб засудити його, а потім він прийме будь-який вирок, який зрештою винесе суд Лос-Анджелеса.

Лоуелл також сказав, що «між сторонами не було угоди», наприклад, угоди про визнання провини, коли Байден визнав би себе винним за деякими звинуваченнями в обмін на зняття інших звинувачень. За словами Лоуелла, єдина пропозиція, яку команда Гантера коли-небудь отримувала від прокурорів, полягала в тому, щоб він визнав себе винним за всіма дев’ятьма пунктами.

Хантеру Байдену висунули звинувачення в дев’яти податкових злочинах, включно з трьома тяжкими. Прокурори стверджують, що син президента США не заплатив 1,4 мільйона доларів податків і ухилився від сплати податків, подавши податкові декларації з неправдивою інформацією. Вони також стверджують, що Байден витрачав свої гроші на розкішні автомобілі, розкішні готелі та секс-працівників замість того, щоб платити податки вчасно.

Байден-молодший зрештою заплатив близько 2 мільйонів доларів податків і штрафів, дізнавшись про розслідування. За кілька тижнів до суду суддя заборонив адвокатам Байдена розповідати присяжним про запізнілу сплату податку або про його алкогольну та наркотичну залежності, що завдало серйозного удару по стратегії його захисту.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Гантеру Байдену висунули обвинувачення у зберіганні вогнепальної зброї у штаті Делавер. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами 2018 року.

Також Гантеру Байдену висунули обвинувачення за дев’ятьма податковими статтями в Каліфорнії. Йому загрожує до 17 років в’язниці.

Спеціальний адвокат Девід Вайс заявив, що син президента «витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб оплачувати свої податкові рахунки».

11 червня суд присяжних визнав Гантера Байдена винним у незаконному придбанні та зберіганні зброї під час зловживання наркотиками або пристрасті до них. Джо Байден має право помилувати Гантера, але заявив 6 червня, що не зробить цього.

8 серпня прокуратура США звинуватила Гантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена за «вплив на політику США».