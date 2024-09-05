Ворог запустив ударні БПЛА, була ракетна загроза для півночі (Оновлено)

Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

О 22:12 повітряники написали про загрозу ударних БпЛА з півдня.

О 22:14 повідомили про "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.

О 22:33 повідомили про загрозу ударних дронів для Кіровоградщини.

Крім того, о 22:52 повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської та Полтавської областей.

О 22:59 стало відомо, що група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.

О 23:04 тривогу оголосили і в Київській області через ракетну небезпеку.

О 23:13 повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

О 23:23 уточнили, що безпілотники прямують через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину.

О 23:41 повідомили про загрозу ударних БпЛА з південного сходу для Вінниччини.