Ворог запустив ударні БПЛА, була ракетна загроза для півночі (Оновлено)
Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.
О 22:12 повітряники написали про загрозу ударних БпЛА з півдня.
О 22:14 повідомили про "Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний.
О 22:33 повідомили про загрозу ударних дронів для Кіровоградщини.
Крім того, о 22:52 повідомили про ракетну небезпеку для Чернігівської та Полтавської областей.
О 22:59 стало відомо, що група ворожих БпЛА наближається до Южноукраїнська зі сходу.
О 23:04 тривогу оголосили і в Київській області через ракетну небезпеку.
О 23:13 повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.
О 23:23 уточнили, що безпілотники прямують через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину.
О 23:41 повідомили про загрозу ударних БпЛА з південного сходу для Вінниччини.