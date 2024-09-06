Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оброни щоденно завдають втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників, 20 артилерійських систем та 7 танків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 622 720 (+1 170) осіб,
- танків – 8 631 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 16 878 (+9) од,
- артилерійських систем – 17 745 (+20) од,
- РСЗВ – 1 178 (+1) од,
- засобів ППО – 941 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 732 (+74) од,
- крилатих ракет – 2 587 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 116 (+72) од,
- спеціальної техніки – 3 037 (+13) од.
Дані уточнюються.