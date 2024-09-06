Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оброни щоденно завдають втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників, 20 артилерійських систем та 7 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 622 720 (+1 170) осіб,

танків – 8 631 (+7) од,

бойових броньованих машин – 16 878 (+9) од,

артилерійських систем – 17 745 (+20) од,

РСЗВ – 1 178 (+1) од,

засобів ППО – 941 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 732 (+74) од,

крилатих ракет – 2 587 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 116 (+72) од,

спеціальної техніки – 3 037 (+13) од.

Дані уточнюються.