Мінфін: Доходи загального фонду держбюджету у серпні зросли до 387 млрд
За серпень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 387,4 млрд грн., 228,1 млрд грн з них - гранти США та ЄС, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 42,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 39,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 21,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 33,9 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);
- 17,5 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 20,0 млрд грн – акцизного податку;
- 4,6 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
- 4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита.
Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
Зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
В цілому за підсумками серпня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 448,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Нагадаємо:
Найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту – активна робота на ринку внутрішніх запозичень для залучення до кінця цього року 220 млрд грн чистого фінансування.