Мінфін: Доходи загального фонду держбюджету у серпні зросли до 387 млрд

За серпень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 387,4 млрд грн., 228,1 млрд грн з них - гранти США та ЄС, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

42,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

39,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

21,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 33,9 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);

17,5 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

20,0 млрд грн – акцизного податку;

4,6 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

4,0 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В цілому за підсумками серпня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 448,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Нагадаємо:

Найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту – активна робота на ринку внутрішніх запозичень для залучення до кінця цього року 220 млрд грн чистого фінансування.