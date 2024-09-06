ДПСУ: Порушники намагалися потрапити до Білорусі через заміновану місцевість

Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДПСУ в соцмережах та в коментарі УП.

Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.

Водночас, вказують правоохоронці, це не звільнить затриманих від відповідальності.

"Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів"".

Чому це важливо: Як відомо, Сили оборони, для унеможливлення повторного нападу з боку Білорусі, замінували периметр на кордоні з РБ.