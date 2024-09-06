Російська атака на Павлоград: відомо про 1 загиблого та 50 постраждалих (Оновлено)

6 вересня російські військові вдарили п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду в Дніпропетровській області, відомо про 1 загиблого та 50 постраждалих, серед них троє дітей 4, 9 та 14 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряні сили, МВС України, ДСНС.

"Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань. Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях".

Раніше повітряники попереджали про швидкісну ціль на Павлоград з Донеччини та закликали мешканців перейти в укриття: "Павлоград негайно в укриття!"

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив про одного загиблого та 18 постраждалих, серед них дитина.

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка".

Також, за його словами, у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Надзвичайники приборкали вогонь та врятували п'ятьох людей.

Згодом очільник ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 30.

"Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", – додав Лисак.

Через кілька хвилин у ДСНС повідомили, що вже відомо про 40 постраждалих внаслідок російської атаки по місту.

О﻿новлено: О 12:52 Повітряні сили заявили, що близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ", – зазначили повітряники.

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив про пів сотні постраждалих. За його словами, найстаршим 86 років, а найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Крім того, побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють.

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