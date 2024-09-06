НБУ: Готівковий долар з початку року подорожчав майже на 10%, але зростання сповільнилося

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2024 року зріс на 0,2% до 41,43 гривні. За останній місяць зростання сповільнилося, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 9,5% (3,60 гривень).

При цьому офіційний курс на кінець серпня становив 41,19 грн/долар, що на 8,4% вище, ніж наприкінці грудня (37,98 грн/долар).

Ситуація на ринку у серпні

Як заявили в НБУ, попит на валюту в Україні у серпні 2024 року знизився як на міжбанківському, так і на готівковому сегменті. Обмінний курс гривні коливався в обидві сторони під впливом ринкових факторів, девальвувавши за місяць. Різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1%, скоротившись наприкінці серпня до 0,4%.

Населення України у серпні 2024 року купило у банках 780,8 млн доларів. Обсяг купівлі скоротився на 30,1%, порівняно з липнем, коли українці купили рекордний майже за 12 років обсяг валюти.

Крім того, НБУ у серпні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,679 млрд доларів, що на 19,2% менше, ніж у липні.