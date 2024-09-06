ГУР завдало кіберудару по російській інфраструктурі: серед цілей "Лукойл", ГИБДД, "Банк Росії"

Кіберфахівці ГУР завдали удару по російській інфраструктурі. Зокрема було атаковано "Лукойл", "ГИБДД", "Банк России" та органи влади країни-агресора, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіли джерела в спецслужбах.

Як розповіли співрозмовники, 4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора. Було атаковано "Лукойл", ГИБДД, "Банк России".

Також загалом знищено 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії РФ проти України.

Зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.

Внаслідок атаки викачано бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними. Як повідомили співрозмовники, зазначені дії зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області РФ для понад 13 тисяч користувачів.

В тому числі:

"Спецсервис Поликор" (виконує державне оборонне замовлення)

ГИБДД

"Теплосетевая компания"

"ОЛРР УМВД"

"Горгаз"

"Рыбнадзор"

"Кинешемская Городская Электросеть",

"УГХ Администрация"

"Лукойл

"СвязьПроектСтрой"

"⁠РОСИНКАС Банка России"

⁠МО МВД России "Кинешемский"

"Регион-Авто"

"Груз Сервис"

"⁠Администрация ГО Кинешма"

"Администрация Городская Дума"

глава "Контрольной Счетной Комиссии"

"Единая Россия"

"Общественная приемна Единой России"

"ЖД вокзал"

⁠ "Тепловые сети"

"Водоканал"

"ИП Козлов Д.В Электронный город"

"⁠ООО Регионинфросистема-Иваново"

"ООО Иваново СДЭК"

"⁠Управление ФСБ"

"⁠ООО ПрофГаз"

"ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в РФ ще існує зв’язок зі Всесвітньою мережею", - зазначив співрозмовник у розвідці.

Нагадаємо, що українські хакери регулярно завдають ударів по Росії. Під атаки потрапляють зокрема платіжні системи або ж держпідприємства агресора.

Зокрема, раніше перехоплено листування між головою парламенту Росії та диктатором Володимиром Путіним. Останній пропонував після "виборів" посилити контроль у країні і конфронтацію з країнами Заходу;