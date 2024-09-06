Стефанішина розповіла про перешкоди, які виникнуть в України на шляху до ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка за сумісництвом очолюватиме Міністерство юстиції, розповіла про перешкоди, які виникнуть в України на шляху до вступу до ЄС, повідомляє Європейська правда.

За її словами, "складнощі 100% будуть виникати", причому постійно і регулярно, оскільки це "нормальне функціонування ЄС".

"Ми усвідомлюємо, що майже щокварталу нам потрібна буде єдність 27 членів ЄС для тих чи інших кроків у наших переговорах про вступ. Не завжди на рівні лідерів – часом на рівні міністрів чи послів – щодо відкриття кластерів, схвалення звітів, закриття певних розділів або переходу на наступний етап. Це стає нашою нормальністю", – сказала Стефанішина.

За її словами, саме для цього президент Володимир Зеленський дав завдання на розбудову міцних відносин з сусідніми країнами.

Вона додала, що згадані складнощі стосуватимуться не тільки позиції Угорщини.

"Бо коли доходить до рішень, які потребують консенсусу, то ми іноді з’ясовуємо, що коло наших друзів ширше, ніж ми очікували, і коло скептиків теж ширше, ніж ми очікували. І оскільки це стає нашою нормальністю, то нам доведеться тренувати спроможність не розчаровуватися", – наголосила Стефанішина.

Вона резюмувала, що практика показує, що "інтереси наших партнерів можуть превалювати над дружбою".

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Президент Володимир Зеленський також затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із ЄС. Її очолює Ольга Стефанішина.

Кабінет міністрів на засіданні 27 серпня ухвалив рішення про створення робочої групи, яка забезпечуватиме переговорний процес про вступ України до ЄС.