В Пентагоні розповіли, що ввійде до пакету на $250 млн для ЗСУ
США офіційно оголосили про надання нового пакета зброї Україні на $250 млн. Він містить ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, бронетехніку та іншу зброю. З посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 млн, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб", – йдеться у повідомленні.
Так, для потреб ЗСУ будуть надані:
- ракети RIM-7 і забезпечення ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Вказано, що це вже 65 пакет військової допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.