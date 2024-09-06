В Пентагоні розповіли, що ввійде до пакету на $250 млн для ЗСУ

США офіційно оголосили про надання нового пакета зброї Україні на $250 млн. Він містить ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, бронетехніку та іншу зброю. З посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить $250 млн, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб" , – йдеться у повідомленні.

Так, для потреб ЗСУ будуть надані:

ракети RIM-7 і забезпечення ППО;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Вказано, що це вже 65 пакет військової допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Пентагону для України з серпня 2021 року.