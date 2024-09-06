США очікують обрання наступника Кудрицького після заповнення наглядради "Укренерго"

Україна має заповнити повний склад наглядової НЕК "Укренерго", незалежні члени якої звільнилися на знак протесту проти політично мотивованої відставки керівника компанії Володимира Кудрицького.﻿ Про це заявила журналістам у Києві посол США в Україні Бріджіт Брінк, повідомляє Європейська правда.

Посол Брінк підтвердила, що США порушують це питання у діалозі з українськими посадовцями, хоча й уникнула деталізації щодо сигналів, якими США обмінюються з Україною.

"Я не розкриватиму нашу дипломатичну комунікацію" , – зауважила вона.

Утім, посол пов’язала розвиток цієї ситуації з обсягом надходжень інвестицій до української енергетики.

"Впевненість у незалежності інституції та у незалежності наглядової ради надзвичайно важлива для американських інвестицій у енергетичну сферу, і це повною мірою стосується приватних інвестицій" , – заявила, висловивши впевненість, що це дуже важливо для відновлення енергосектора України та побудови децентралізованої енергогенерації.

За словами Бріджіт Брінк, США чекають на заповнення керівних посад.

"Наша рекомендація – заповнити три вільні позиції в наглядовій раді і обрати нового керівника компанії у відповідності до стандартів ОЕСР" , – заявила вона.

Як відомо, два незалежних члени "Укренерго" подали заяви про звільнення у вівторок 3 вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів.

Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.