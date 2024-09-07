У Воронезькій області через безпілотник виникла пожежа та детонація, людей евакуюють

В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних предметів. Місцева влада евакуюює жителів одного села, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в кілька населених пунктів. Про початок евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб.

На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

Гусєв також нагадав жителям Острогозького району про заходи безпеки: не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а повідомити про знахідку оперативним службам.

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