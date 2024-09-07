У Воронезькій області через безпілотник виникла пожежа та детонація, людей евакуюють
В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних предметів. Місцева влада евакуюює жителів одного села, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
За його словами, жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в кілька населених пунктів. Про початок евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб.
На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.
Гусєв також нагадав жителям Острогозького району про заходи безпеки: не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а повідомити про знахідку оперативним службам.
Нагадаємо:
- В ніч на 14 серпня 2024 року далекобійні дрони СБУ та Сил оборони – Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ – здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.
- Вибухи лунали на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ.
- Пізніше супутник зафіксував наслідки ударів українських безпілотників по діючому військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії.