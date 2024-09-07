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Сили оборони ліквідували вже майже 624 тисячі російських окупантів

Сили оборони ліквідували вже майже 624 тисячі російських окупантів
Фото: Facebook

Впродовж попередньої доби Сили оборони ліквідувати 1 270 російських армійців, повідомляє Ділова столиця.

Дані про втрати ворога оприлюднив вранці 7 вересня Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 623 990 (+1 270) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 8 632 од. (+1);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 878;
  • артилерійських систем ‒ 17 774 (+29);
  • РСЗВ ‒ 1 178;
  • засоби ППО ‒ 942 (+1);
  • літаків ‒ 368;
  • гелікоптерів ‒ 328;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 14 784 (+52);
  • крилаті ракети ‒ 2 588 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 28;
  • підводні човни ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 24 171 (+55);
  • спеціальна техніка ‒ 3 037 од.

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