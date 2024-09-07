Сили оборони ліквідували вже майже 624 тисячі російських окупантів
Впродовж попередньої доби Сили оборони ліквідувати 1 270 російських армійців, повідомляє Ділова столиця.
Дані про втрати ворога оприлюднив вранці 7 вересня Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 623 990 (+1 270) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 8 632 од. (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 16 878;
- артилерійських систем ‒ 17 774 (+29);
- РСЗВ ‒ 1 178;
- засоби ППО ‒ 942 (+1);
- літаків ‒ 368;
- гелікоптерів ‒ 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 14 784 (+52);
- крилаті ракети ‒ 2 588 (+1);
- кораблі / катери ‒ 28;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 24 171 (+55);
- спеціальна техніка ‒ 3 037 од.