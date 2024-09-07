Зеленський зустрівся з прем'єром Італії Мелоні: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбулась на полях форуму "Амброзетті" 7 вересня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт президента України.

"Ми дуже вдячні вам та вашій команді, всьому італійському народу за ту підтримку, яку ви нам надали" , - сказав Зеленський.

Під час зустрічі президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою, нещодавні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України з боку РФ, а також розповів про актуальні оборонні потреби.

Лідери обговорили кроки для практичної реалізації рішення G7 щодо надання Україні майже 50 млрд доларів США за рахунок заморожених російських активів.

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.



One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2024

Зеленський також відзначив рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться у 2025 році. Підготовка до заходу вже розпочалася.

Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, - одне з тих питань, які сторони обговорили під час зустрічі.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про наступні кроки України на шляху до євроінтеграції та відзначив підтримку з боку Італії.