Зеленський в Італії провів зустріч з лідером нідерландських ультраправих

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Італії, зустрівся там з лідером нідерландської ультраправої "Партії свободи" Гертом Вілдерсом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський провів зустріч із Вілдерсом у межах форуму "Амброзетті", де він перед тим зустрівся також з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

Як зазначають, президент України на зустрічі з Вілдерсом висловлював подяку Нідерландам та всьому нідерландському народу за всю надану Україні підтримки і окремо відзначив внесок Нідерландів у посилення української ППО.

"Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в Україні та виклики, з якими стикається країна під час протистояння повномасштабній російській агресії. Володимир Зеленський також розповів про зусилля України з відновлення справедливого й тривалого миру. Зокрема, ішлося про процес імплементації Формули миру за результатами першого, інавгураційного Саміту миру та підготовку до другого Саміту", – розповіли у комюніке.

Нагадаємо, "Партія свободи" Вілдерса, який виступав проти подальшої військової допомоги Україні, стала беззаперечним переможцем останніх парламентських виборів в країні і претендувала на те, щоб очолити уряд.

Проте у підсумку задля формування уряду Вілдерсу довелося відмовитися від прем’єрської посади, а найважливіші для України посади очільника МЗС та міністра оборони дісталися представникам інших політсил. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

Міністри нового уряду у наступні ж дні після призначення здійснили візит до Києва та запевнили, що підтримка Нідерландів збережеться.

Цього тижня в Україну приїхав і особисто прем’єр Дік Схооф та разом з Володимиром Зеленським вирушив у Запоріжжя. Під час візиту він оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро.