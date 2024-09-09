"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через Київ

"Укрзалізниця" з технічних причин запустила рух поїздів в об’їзд Білої Церкви. Це призвело до затримки через Київ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як зазначили в пресслужбі, поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка, 9 вересня продовжать рухатися в об'їзд через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.

"Це вплинуло на вчасність низки рейсів", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам з Білої Церкви, яку наші вимушено оминають, організували безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів, повідомили в пресслужбі.

Об'їзд Білої Церкви

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що з технічних причин щонайменше до ранку 9 вересня змінила маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 - Біла Церква - Миронівка. Новий тимчасовий маршрут прокладено через станції Фастів-1 - Київ-Пасажирський - Трипілля - Миронівка.

Це означає затримку до 2 годин для низки рейсів через Київ.

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

В "Укрзалізниці" повідомили, що бригади залізничників і вся необхідна техніка "працюють над усуненням проблеми", але не назвали причину об'їзду Білої Церкви.