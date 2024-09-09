Сирський розповів, чи є проблеми з мобілізацією в Україні

В Україні немає проблем із мобілізацією, бо операція в Курській області підняла бойовий дух, повідомляє Ділова столиця.

Про це головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив у інтерв'ю CNN.

"Загалом нам вдається підтримувати на належному рівні наші мобілізаційні можливості та забезпечити як поповнення втрат, так і підготовку нових підрозділів" , – сказав головком.

Відповідаючи на запитання, чи немає проблем у мобілізованих з бойовим духом, Сирський згадав операцію ЗСУ у Курській області.

"Це був фактор, який суттєво підвищив моральний стан не лише військових, а й усього українського населення. Тобто це був і залишається тим стимулом, який підвищував моральний дух наших військовослужбовців, їх бажання перемогти" , – зазначив він.

Як повiдомлялось, Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які вказали на стабілізацію фронту на Покровському напрямку.