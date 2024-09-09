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Британська розвідка показала наслідки українського удару по авіабазі РФ під Волгоградом

Британська розвідка показала наслідки українського удару по авіабазі РФ під Волгоградом
Фото: Pixabay

Український удар по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

За даними британської розвідки, результатом удару стало: чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Удари по авіабазах

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Супутники NASA зафіксували три осередки займання на території авіабази.

Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом Британська розвідка показала супутникові знімки після удару по авіабазі під Волгоградом

Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС та ППО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилії 697 до складу 7 бригади ПКО . Також там могли базуватись винищувачі Су-34.

До цього, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області РФ. Як повідомляють джерела у військовій розвідці, в результаті атаки було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

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