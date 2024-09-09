РосЗМІ: Китай та Росія планують провести військові навчання цього місяця

Сьогодні Китай поділився планами проведення спільних військових навчань з Росією під назвою "North-Joint 2024", які відбудуться у небі та морях навколо Японського та Охотського морів цього місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявило Міністерство оборони Китаю, повідомляє The Moscow Times.

У заяві йдеться про те, що в навчаннях візьмуть участь військово-морські та військово-повітряні сили обох країн.

"Ці навчання мають на меті поглибити рівень стратегічної співпраці між китайськими та російськими військами та підвищити їхню здатність спільно протистояти загрозам безпеці" , - повідомили в міністерстві оборони Китаю.

Зазначається, що і Китай, і Росія планують направити свої флотилії до Тихого океану для спільного патрулювання. Водночас китайські війська хочуть взяти участь у російських стратегічних навчаннях "Океан-2024".

Точної дати проведення навчання поки міністерство оборони Китаю не розголошує.

Видання нагадало, що у липні цього року Росія і Китай також проводили спільні навчання у водах і повітряному просторі навколо Чжаньцзяна, міста в провінції Гуандун на півдні Китаю. Вони відбувалися на тлі заяви від лідерів НАТО, що Китай став вирішальним фактором вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Китайсько-російські відносини

Двосторонні відносини між Китаєм і Росією зміцнилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Китай надає Росії економічну та політичну підтримку, допомагає в обході санкцій, хоча формально уникає прямої військової допомоги. Обидві країни заявляють про "безмежне" партнерство, спрямоване проти Заходу, що посилює їхню співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

Їх відносини становлять небезпеку для світової спільному. По-перше, спільна підтримка автократичних режимів і протидія Заходу підривають міжнародну безпеку та демократію. По-друге, російсько-китайські військові навчання та координація в оборонній сфері підвищують ризик ескалації конфліктів у Європі та Азії. І, звісно, зміцнення торговельних зв’язків між Китаєм і Росією допомагає Росії обходити санкції, що впливає на стан російського оборонпрому. Завдяки цьому РФ надалі продовжує вести війну проти України.

Раніше генсекретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що постійне розпалювання Пекіном війни проти України шляхом підтримки зв'язків з РФ може негативно позначитися на інтересах та репутації Китаю.