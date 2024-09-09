Трамп "образився" на Путіна через підтримку Гарріс на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ображений на слова глави РФ Володимира Путіна, який нібито підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на мітингу у Вісконсині.

"Путін підтримав Камалу. Мене це дуже образило. Цікаво, чому він підтримав Камалу. Ні, він шахіст. Чи варто мені через це засмучуватися? Ні. Я думаю, що це було зроблено з посмішкою. Не знаю, хто, в біса, знає? Ніхто цього не взнає" , – сказав Трамп.

Водночас Трамп додав, що ніхто з президентів США не ставився до Росії більш жорстко, аніж він, і Путін про це "знає як ніхто інший".

Як повiдомлялось, експрезидент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, за даними опитувань, дещо випереджає віцепрезиденку і кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.