Росія втратила на війні ще 1380 окупантів, 50 артсистем та 19 ББМ
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 380 російських загарбників, спалили 50 артилерійських систем та 19 ББМ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 627 790 (+1 380) осіб,
- танків – 8 640 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 16 925 (+19) од,
- артилерійських систем – 17 880 (+50) од,
- РСЗВ – 1 180 (+0) од,
- засобів ППО – 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36) од,
- крилатих ракет – 2 591 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 330 (+68) од,
- спеціальної техніки – 3 053 (+4) од.
Дані уточнюються.