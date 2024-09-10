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Міноборони РФ заявило про збиття 144 дронів у 9 регіонах Росії

Міноборони РФ заявило про збиття 144 дронів у 9 регіонах Росії

Міноборони РФ заявило, що вночі 10 вересня над територією Росії нібито збили 144 українських дрони в 9 регіонах, із них 20 – у Московській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міноборони РФ в Telegram.

"Протягом минулої ночі... черговими засобами ППО знищено та перехоплено 144 українських БПЛА літакового типу".

Повідомляється, що найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області – 72.

20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 – над Курською, 13 – над Тульською, 8 – над Бєлгородською, 7 – над Калузькою, 5 – над Воронезькою, 4 – над Липецькою областю та 1 – над Орловською областю.

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Про жодні наслідки атаки російське міноборони традиційно не повідомляє.

Передісторія:

  • Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що у ніч на 10 вересня у Росії збили 14 безпілотників, що летіли на столицю країни-агресорки.
  • Російські ЗМІ повідомляли, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" закриті, оголошено план "Килим". 
  • Мешканці підмосковного Раменського повідомляли, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.
  • Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.
  • Про атаку безпілотників повідомляла влада й інших областей РФ. 

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