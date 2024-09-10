У МОН розповіли, де навчання офлайн у школах найбільш небезпечне

Міністерство освіти і науки України (МОН) затвердило перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти, повідомляє РБК-Україна.

МОН розповідає, де навчання офлайн у школах найбільш небезпечне.

Перелік найбільш небезпечних регіонів розроблений на основі методики оцінювання ризиків, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2024 року.

У МОН зазначають, що зонування допоможе враховувати безпекові ризики при розробці освітніх політик, виборі місць для будівництва укриттів і повернення шкіл до очного або змішаного навчання.

Де навчатися офлайн найбільш небезпечно

Непереборний рівень небезпеки у Середино-Будській та Великописарівській громадах на Сумщині, у Дергачівській, Липецькій, Вовчанській, Дворічанській, Кіндрашівській, Петропавлівській, Курилівській, Борівській громадах Харківської області, на території Луганської області, у багатьох громадах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей, та на території АР Крим.

Також дуже високий рівень небезпеки в областях, які знаходяться недалеко від зони активних бойових дій, а також мають спільний кордон із Росіїєю та Білоруссю.

Ознайомитися більш детально із переліком громад можна на спеціальному дашборді.

Як визначається рівень небезпеки

Аналіз проводиться на основі даних про розташування шкіл, кількість учнів, працівників, форму навчання та додаткові відомості з відкритих джерел, включаючи геолокацію вибухів, інфраструктурних об'єктів, близькість до лінії фронту та державних кордонів з РФ, Білоруссю та Придністров'ям.

Методика, розроблена спільно з експертами різних відомств, передбачає п'ять рівнів ризику:

Непереборний — громади в зонах активних бойових дій або тимчасово окуповані.

— громади в зонах активних бойових дій або тимчасово окуповані. Дуже високий — громади до 45 км від лінії фронту або кордонів з РФ, Білоруссю чи Придністров'ям.

— громади до 45 км від лінії фронту або кордонів з РФ, Білоруссю чи Придністров'ям. Високий — зони до 60 км від бойових дій з ризиком авіаударів та інфраструктурних об'єктів.

— зони до 60 км від бойових дій з ризиком авіаударів та інфраструктурних об'єктів. Помірний — громади до 90 км від зони конфлікту.

— громади до 90 км від зони конфлікту. Задовільний — безпечні для очного навчання громади.

Раніше повiдомлялось, що через війну в Україні багато дітей змушені навчатися онлайн – близько 2 мільйонів учнів не мають можливості отримувати освіту офлайн. Однак дистанційне навчання призводить до освітніх втрат, що підтверджується результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. За цими даними, втрати в освіті українських дітей становлять від 1,5 до 2 років. Для подолання цієї проблеми планується створення Екосистеми для надолуження освітніх втрат.