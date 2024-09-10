Міненерго: Ворог атакував енергооб'єкти у восьми областях України
За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Дніпропетровській області через обстріли двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та водоканал. Крім того, також була знеструмлена підстанція, споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.
У Сумській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі Харківської області. Живлення відновлено за резервною схемою.
У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалось 947 абонентів у 15 населених пунктах.
У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт пошкоджено обладнання. На момент інциденту людей у шахті не було. Одній людині надано медичну допомогу.