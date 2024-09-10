Естонія змінить умови виплати компенсацій за оренду житла українським біженцям

Департамент соціального страхування Естонії з 11 вересня має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

Згідно з нинішнім порядком, компенсація не залежить від доходу біженця, і про неї можуть клопотати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

У листі, надісланому місцевим органам самоврядування, гендиректор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії мешкає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже більше ніж рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

За словами Маріпуу, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана тільки в тому разі, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець повинен отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання в місцевому самоврядуванні.

Нагадаємо, у Молдові вирішили створити нову державну інформаційну систему UAHELP, щоб вести облік центрів розміщення українських біженців.

А Швейцарія на початку вересня без змін продовжила статус захисту для біженців з України.