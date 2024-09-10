На Прикарпатті посадовців ТЦК затримали за підозрою в хабарництві

Заступника керівника Івано-Франківського обласного терцентру комплектування та двох службовців РТЦК підозрюють у хабарництві, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Як зазначається, трьох посадовців військкоматів затримали одночасно. Заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК — неподалік місця роботи.

"За 1 000 доларів "винагороди" він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі "Оберіг" чи військово-облікові документи" , — кажуть у поліції.

За вирішення аналогічного питання його колега — начальник районного ТЦК — також отримав 1 000 доларів, а заступник командира роти охорони цього ж військкомату — понад 18 тис. грн, стверджують у поліції. А саме, 2000 грн — за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а 400 доларів — за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

Усім оголосили підозри. Заступника начальника обласного ТЦК та начальника районного арештували з правом внести по 242 тис. грн застави. Щодо третього підозрюваного — триває розгляд клопотання.

Як повiдомлялось, у Закарпатській області жінка заявила, що її батька нібито незаконно затримали працівники ТЦК. У своєму зверненні до представника омбудсмена вона вказала, що чоловіка побили й це призвело до його смерті.