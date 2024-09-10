У НБУ уточнили ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків

Умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Що відомо про ліміти на зняття готівки в Україні

Згідно з інформацією НБУ, впродовж першої половини 2024 року банкоматна мережа в Україні майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів. При цьому кількість активних платіжних карток і безконтактних платіжних карток серед користувачів збільшується.

Тим часом умови зняття готівки у банкоматах різних банків (для всіх карток будь-якого банку) дещо різняться:

"ПриватБанк" - 20 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 3 години)

"Ощадбанк" - 20 000 грн за одну операцію (50 000 грн на добу)

"Укрексімбанк" - 25 000 грн за одну операцію (кількість операцій - не обмежена)

"Райффайзен Банк" - 20 000 грн на добу

"УКРГАЗБАНК" - 5 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу)

"СЕНС БАНК" - 20 000 грн на добу

"ПУМБ" - 20 000 грн на добу

"Укрсиббанк" - 20 000 грн на добу

"ОТП Банк" - 10 000 грн за одну операцію (кількість операцій - не обмежена)

"Універсал банк" - 20 000 грн на добу

"Південний" - 10 000 грн на одну операцію (20 000 грн на добу)

"КРЕДОБАНК" - 10 000 грн за одну операцію (повторити можна знову через 2,5 години)

"ТАСКОМБАНК" - 10 000 грн на добу

Уточнюється також, що "А-Банк" - не має банкоматної мережі.

Умови зняття готівки у різних банкоматах (інфографіка: bank.gov.ua)

Які розрахунки є пріоритетними для українців

Згідно з оприлюдненою НБУ статистикою, українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.

Так, впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.

З них безготівковими були 3 887,8 млн операцій на загальну суму 1 995,5 млрд грн (тобто понад 94% операцій з платіжними картками - безготівкові).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки:

у торговельній мережі (73,1%)

у сервісній мережі (45,7%)

Перекази з картки на картку в першому півріччі 2024 року становили третину за сумою (32,2%) та майже десятину за кількістю (8,5%).

Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,4% за сумою та 13,6% за кількістю.

Зазначається також, що впродовж цього періоду середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах - 321 грн (у першому півріччі 2023 року - 325 грн)

з переказу з картки на картку - 1 936 грн (у першому півріччі 2023 року - 2 031 грн)

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 497 грн (у першому півріччі 2023 року - 471 грн)

Як отримати готівку на касі в магазині

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні запустили послугу "готівка на касі", що дозволяє зняти кошти з банківської картки (від 500 грн) під час покупки товарів.

Так, у межах надання послуги "готівка на касі" НБУ доручив суб'єктам господарювання видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.

Крім того, НБУ встановив, що підприємства мають право тримати у своїх касах у позаробочий час готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт.