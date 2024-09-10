Шмигаль: Україна має бути готова до вступу в ЄС не пізніше кінця 2025 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Євросоюз, повідомляє Європейська правда.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції у вівторок, 10 вересня.

Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має "амбітну мету".

"Ми хочемо бути готовими не пізніше кінця 2025 року до вступу в ЄС, до ЄС", – зазначив Шмигаль.

"Але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це власне наша стратегічна мета", – додав він.

Глава уряду зауважив, що цьому має передувати "титанічна робота".

"Треба привести наше законодавство, всі наші підзаконні акти – це десятки тисяч документів – у відповідність до директив і правил ЄС. В цьому полягає зараз великий обсяг технічної роботи", – сказав прем’єр-міністр.

Також глава уряду розповів, чи становить Угорщина загрозу шляху України в ЄС.

У березні цього року Шмигаль заявляв, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки.