В Офісі президента розповіли, чим займатимуться нові заступники Єрмака

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час наради з головами обладміністрацій представив своїх нових заступників — Ірину Верещук та Віктора Микиту, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Віктор Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався Олексій Кулеба. А Ірина Верещук буде сконцентрована на питаннях, якими займалася на посаді в уряді: внутрішньо переміщені громадяни, діти й захист їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах, та всі гуманітарні питання" , — розповів Єрмак.

Сам Віктор Микита назвав пріоритетними напрямами для себе роботу з прифронтовими регіонами та напрацювання комунікації з усіма областями для оперативного розв'язання питань, зокрема щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримки бізнесу.

"Планую зустрітися з кожним головою обласної адміністрації — уже розроблений графік зустрічей, — щоб зрозуміти проблеми кожного регіону. Важливо також створити комунікацію з Кабінетом міністрів. І хочу внести певні зміни у підходи до проведення Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України для покращення комунікації" , — зазначив Микита.

Ірина Верещук заявила, що займатиметься допомогою ВПО та дітям, які проживають поблизу лінії фронту, а також працюватиме над реінтеграцією дітей, повернених із депортації.

"Окремий надзвичайно важливий трек — це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом із новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці" , — додала Верещук.

Як повiдомлялось, президент Володимир Зеленський заповнив вакансії в ОПУ.