Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Він переховувався в одному з готелів Черкаської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом, за даними правоохоронців, суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю.

За фактом побиття ветерана у місті Сміла Черкаської області поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання).

Побиття ветерана у Смілі Черкаської області

9 вересня в мережі з'явилося відео побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Кадри опублікували очевидці, які викликали на місце поліцію та швидку допомогу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А користувачі впізнали у нападнику місцевого кримінального авторитета. Пізніше в поліції підозрюваному в побитті повідомили про підозру і оголосили в розшук.