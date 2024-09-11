Російські війська обстріляли лікарню у Чернігівській області
Вночі 11 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у місті Семенівка Чернігівської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова ОВА В’ячеслав Чаус та Нацполіція у Telegram.
"Вночі із артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали".
У поліції уточнили, що йдеться про Семенівську міську лікарню.
Правоохоронці наразі документують наслідки російського удару.