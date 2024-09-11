ЗСУ отримають нові безпілотники "Чорна вдова"

У Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до постачання війську безпілотний авіаційний комплекс із назвою "Чорна вдова", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба МОУ.

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як вдень, так і вночі".

У Міноборони України зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті, вказано в повідомленні.

Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.