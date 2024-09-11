Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: є загиблі

Російські війська 11 вересня вдарили з артилерії по місту Костянтинівка Донецької області, у результаті чого загинули дві жінки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Росіяни завдали по місту (Костянтинівка) удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік".

За його словами, також було пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

Філашкін наголосив, що ворог не припиняє обстрілів цивільних на Донеччині та вчергове закликав евакуюватись.