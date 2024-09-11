Днями відбудеться зустріч Зеленського та Байдена у Вашингтоні - Блінкен

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський невдовзі зустрінуться у Вашингтоні.﻿ Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ, повідомляє Ділова столиця.

За словами Блінкена, він приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога. Зокрема щодо питання оборони територій найближчим часом.

Він також анонсував зустріч Байдена та Зеленського.

"За два дні буде зустріч наших керівників у Вашингтоні" , — заявив Блінкен.

Нагадаємо, на Форумі "Україна 2024. Незалежність" президент Володимир Зеленський оголосив, що у вересні представить план перемоги України Байдену, а також двом кандидатам у президенти США. Він підкреслив, що це покаже, чи готові союзники підтримати перемогу Києва, чи лише стримувати Путіна.