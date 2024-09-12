Росія атакувала Київ ударними безпілотниками: у КМВА розповіли, як відбивали атаку

Російська армія у ніч на 12 вересня атакувала Київ ударними безпілотниками, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Сьома повітряна атака російських окупантів на Київ за вересень! Ворог вкотре застосував ударні безпілотники, попередньо на кшталт Shahed. Щодо ракет — дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози балістики, але обійшлося без застосування по Києву" , — розповів він.

Повітряну тривогу в столиці оголошували тричі, сумарно вона тривала близько 2 годин. За інформацією МВА, перші групи дронів росіяни запустили ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові.

"Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили протиповітряної оборони все збили на підступах" , — стверджує Попко.

За його словами, попередньо — Києві без постраждалих і руйнувань.

Як повiдомлялось, у ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією — є руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою та електрикою.