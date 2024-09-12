Тисячі українських біженців в Угорщині втрачають житло: що відбувається

Тисячі українських біженців в Угорщині втрачають житло після запровадження нових правил. З 21 серпня скасоване фінансування розміщення для людей із західних областей України, повідомляє РБК-Україна.

Правозахисники закликають уряд скасувати постанову, повідомляє Human Rights Watch.

Постраждали вже приблизно 3000 біженців із України

Уряд Угорщини видав драконівське рішення, яке скасовує фінансування державою розміщення для біженців із західної частини України, через що багато людей залишаються без даху над головою, повідомила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

За даними Угорського Гельсінського комітету, який тісно співпрацює з постраждалими групами, від нових правил вже постраждали приблизно 3000 українських біженців, які не підпадають під суворі критерії. Це призвело до бездомності та неможливості доступу до соціальних послуг в Угорщині, включаючи медичне обслуговування та освіти, для яких потрібна зареєстрована адреса в Угорщині.

"Угорський уряд опустився до нового мінімуму з цим жорстоким законом, що виганяє на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Європейська комісія повинна використати всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати закон і виконати свої обов’язки як члена ЄС" , — сказала старша дослідниця Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Лідія Галл.

Правозахисники закликають угорський уряд негайно скасувати постанову.

У чому суть нових правил для біженців в Угорщині

Уряд Угорщини у червні 2024 року видав постанову про нові умові субсидування житла для українських біженців, яка набула чинності 21 серпня. Рішення обмежує доступ до державного житла для українських біженців з територій, які влада Угорщини вважає безпечними.

Наразі право на безкоштовне житло мають вихідці з 13 областей України. До переліку не включені західні регіони. Оскільки власники житла більше не отримують державних субсидій на таких біженців, їх просять виселитися. Водночас уряд не надає альтернативних варіантів розміщення.

Проживати у субсидованому житлі понад два місяці мають право вразливі категорії: вагітні, діти до 18 років із одним із батьків, людьми з інвалідністю та старші 65 років. Але також за умови проживання на території, що постраждала від війни.

Нагадаємо, ми писали, що в Угорщині змінили правила для українських біженців. Із 21 серпня безкоштовне житло надають тільки українцям із територій, які зазнали впливу війни.

Також у ЄС відреагували на рішення Угорщини щодо обмеження допомоги для українських біженців. Єврокомісія буде ретельно вивчати зміст постанови.