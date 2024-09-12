Потяг під Бєлгородом пустили під укіс ГУР та ЗСУ - джерела

У Бєлгородській області РФ зійшов із рейок вантажний потяг в результаті спільної операції ГУР МОУ та ССО ЗСУ 10 вересня. Було здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці "Старий Оскол - Валуйки", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіли виданню співрозмовники, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.

Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.

"Вказана залізнична артерія паралізована, низку поїздів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", - додали джерела.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що про сходження потяга з рейок під Бєлгородом вчора розповіли в прес-службі Південно-Східної залізниці РФ. Там заявили, що це сталося "через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту". Повідомлялося, що вибух стався 10 вересня о 23:17 на перегоні "Волоконівка - Новий Оскол", після чого відбулося сходження 11 нібито "порожніх" вагонів та локомотива вантажного поїзда.

Згодом очільник Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також підтвердив інформацію. За його версією, це сталося внаслідок "атаки безпілотників із боку ЗСУ" по трьох населених пунктах регіону". Також він додав, що поїзди відправили в об’їзд цієї ділянки.