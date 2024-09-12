Справу екс-генерала СБУ Наумова передали до суду

Правоохоронці передали до суду справу щодо колишнього високопосадовця Служби безпеки України Андрія Наумова, якого обвинувачують у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за фактами зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном у великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах".

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора одного з державних підприємств, підписав завідомо економічно невигідний для цього підприємства договір та документи по виконанню та оплаті робіт. Внаслідок таких дій державі завдано понад 370 тисяч гривень збитків.

Також ексгенерал СБУ з метою незаконного збагачення організував безпідставне нарахування і виплату собі премій, в результаті чого заволодів коштами держпідприємства у сумі понад 460 тисяч гривень.

Крім того, працюючи за контрактом в Службі безпеки України, шляхом обману він заволодів коштами держпідприємства у сумі майже 3,3 млн грн, які були йому безпідставно нараховані та виплачені у вигляді середньомісячної заробітної плати як директору цього підприємства.

Загалом, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства, обвинувачений заволодів грошовими коштами у розмірі понад 4,1 млн грн.