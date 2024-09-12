На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 29 населених пунктів

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, евакуація відбуватиметься з:

Куп'янської ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей;

Курилівської ТГ — 6 населених пунктів, 41 дитина;

Кіндрашівської ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.

Зазначається, що станом на 12 вересня уже евакуювали 10 родин. Також очільник ОВА додав, що переміщеним особам нададуть допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Також усі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

"Нагадуємо, що діє "гаряча лінія" з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах".

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