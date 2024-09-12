Росія обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: є загиблі та поранені

Внаслідок російського удару касетними боєприпасами по житловому кварталу в Боровій Ізюмського району на Харківщині загинули дві людини, ще 7 постраждали, горять житлові будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.

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